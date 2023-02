Llora "Chachito" por debacle en MIMOSA

MINAS LA FLORIDA, COAH.- "La empresa MIMOSA es como mi segunda casa, de ahí he sostenido durante 18 años a mi familia por lo cual me da mucha tristeza lo ocurre en la compañía, la inestabilidad que llegó y de lo cual la sufrimos más la base obrera".

Estas fueron las palabras de Rosario Hernández Jurado empleada del área de limpieza en la Planta Lavadora oficinas que permaneces cerradas por tiempo indefinido, indicando que le preocupa mucho la situación que se vive pues afecta a sus más de 200 compañeros mineros.

"Tengo la fe en mi padre Dios que se va a componer esto y sí me afecta puesto que quiero mucho a mis colegas, veo como se preocupan, que no tienen tiempo extra, que no completan para llevar el sustento a sus hogares".

Con lágrimas en los ojos, "Chachito" como le dicen a Rosario menciona que esperan ver un buen resultado de todo esto –yo quiero mucho mi trabajo y nunca antes habíamos vivido esta situación, es la primera vez-.

Aseveró que entre la base trabajadora hay mucha unidad y comprensión hacia lo que ocurre, además sus líderes locales los mantienen al tanto de la situación que prevalece en MIMOSA filial de AHMSA tratando que sus sueldos se les paguen íntegros a pesar de la difícil situación.