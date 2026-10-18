Lluvias causan accidentes en Ocampo: camiones varados y recomendaciones

MÚZQUIZ, Coah. - Varios percances se registraron en ejidos pertenecientes al municipio de Ocampo, Coahuila, tras las lluvias de esta semana.

A la altura del lugar conocido como El Guaje, que conecta con el ejido La Rosita, un camión de Conasupo Federal con placas PM-9051-C quedó varado durante dos días debido a las malas condiciones del camino.

De igual forma, un camión que se utiliza para transportar candelilla quedó atascado en el tramo de terracería Ocampo-Ejido San Miguel, frente a Acebuches. Habitantes del lugar recomendaron a los automovilistas abstenerse de transitar por dichos caminos, debido a que las lluvias afectaron severamente las vías de comunicación.

Paralelo a ello y días antes de las lluvias, una unidad de la Caravana de la Salud quedó averiada también en el ejido Norias de Boquillas del Carmen, el pasado jueves, recibiendo auxilio de los mismos pobladores. Por fortuna, en los tres percances no se registraron personas heridas; sin embargo, se emitieron recomendaciones, ya que se trata de tramos alejados de ranchos vecinos y del sector de viviendas, lo que dificulta el auxilio oportuno.