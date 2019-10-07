Lo aplasta caballo, está grave vaquero

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con fracturas en diferentes partes del cuerpo terminó un vaquero al caer del caballo que ensilló en el rancho “El Infante”, el pesado equino cayó encima del trabajador.

Grave vaquero al caer de caballo.

Estos hechos se registraron la mañana de ayer a 90 kilómetros de distancia de la zona urbana de esta localidad, informaron las autoridades policiacas.

El afectado de nombre Eugenio Jiménez Lozano de 57 años de edad presentaba a simple vista fractura en brazo izquierdo y fragmentación con herida cortante de aproximadamente 20 centímetros.

El paciente tras ser auxiliado fue desplazado en un vehículo particular al paraje conocido como Los Pintos a donde se desplazó una ambulancia de la Cruz Roja para brindar atención pre hospitalaria al lesionado y trasladarlo a la clínica 25 del Seguro Social de esta localidad.

Miguel Ángel Gutiérrez Guajardo, coordinador de socorros de la Cruz Roja, mencionó que fueron varias lesiones las que sufrió don Eugenio por lo que rápidamente fue trasladado a la clínica 27 del IMSS de Palaú tras recibir atención en Múzquiz.