Lo embiste automóvil ‘fantasma’

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El día de ayer por la tarde se registró un incidente donde una persona llamada Diego Duran Games de 32 años de edad, fue atropellado sobre la calle Federico Chapoy en la colonia en Magisterio el responsable se dio a la fuga.

El hombre, vive en la calle Florita en el barrio El Colorín, fue trasladado a un nosocomio de esta ciudad por paramédicos de la Cruz Roja para recibir atención médica debido a la fuerte lesiones que presentaba en el área del rostro.

Del responsable nada se supo ya a pesar del operativo que realizaron elementos de seguridad pública sobre las calles aledañas donde ocurrió el percance, no lo encontraron.

Motivo por el cual los oficiales recomendaron a familiares del lesionado que acudieran a presentar la denuncia ante la Agencia del Ministerio Público de esta ciudad.