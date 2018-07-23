Lo golpean con bate y le dan una puñalada

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un sujeto sufrió varias lesiones en el cuerpo luego de que se involucrara en una riña que se suscitó en una de las calles en el barrio Los Terreros.

Como Juan Antonio Aguilar Ferrer, de 24 años de edad, se identificó el vecino de la calle Ferrocarril, quien tras sufrir varias fracturas y una lesión en el abdomen, lo trasladaron al Hospital General Hugo Martínez Tijerina a bordo de una unidad de la Cruz Roja para recibir atención médica.

Los hechos se registraron la madrugada de ayer en el barrio Los Terreros.

El hecho violento se registró alrededor de las 01:50 horas de la madrugada de ayer, en el barrio en mención, cuando fue reportado a la guardia de la Policía Municipal, quienes acudieron de inmediato al llamado de los vecinos.

Logrando entrevistarse con algunos testigos quienes mencionaron que el presunto responsable de lesionar al joven fue Luis Alfredo Aguilar Rivera, alias el “Cuate”, vecino del mismo barrio, mismo que se dio a la fuga después de los hechos.

Extraoficialmente, se dio a conocer por parte del personal médico del nosocomio, que el herido además de presentar golpes en diferentes partes del cuerpo, mismas que fueron producidas por un bate de beisbol, presentaba una herida en la parte del abdomen de aproximadamente dos centímetros.

Misma que aún no ha sido suturada porque no se ha verificado bien su profundidad, reportando su estado de salud como delicado hasta el día de hoy.