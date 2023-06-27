Lo salva su esposa de quitarse la vida

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Un joven fue rescatado de las garras de la muerte, luego de que intentara suicidarse, hechos registrados en la colonia Jardín.

El fallido suicida responde al nombre de José Juan N el cual intentó escapar por la puerta falsa, colgándose de un árbol situado en el patio de su hogar ubicado en calle General Cepeda.

Fue la esposa del ciudadano quien al observar lo ocurrido brindó auxilio a su pareja de vida apoyada por vecinos del sector quienes de inmediato descolgaron al joven que pendía de un pedazo de hule grueso que colocó en su cuello y ató al árbol.

Paramédicos de la Cruz Roja y bomberos auxiliaron a la víctima desplazándolo al nosocomio más cercano para valoración médica inmediata.