Localizan a discapacitado

NUEVA ROSITA, COAH.- Una vez más se demostró la unidad que existe entre los Neorrositenses que se unieron a la búsqueda de un joven enfermo que padece lagunas mentales que salió de su domicilio la madrugada de ayer en la colonia Sarabia.

La preocupación de la familia de Edgar Neftalí Villanueva Hernández era evidente que solicitaron la colaboración de la ciudadanía para iniciar la búsqueda de la persona desaparecida.

La familia Villanueva Hernández a través de los diferentes medios de comunicación solicitaron el apoyo de la ciudadanía, que de inmediato inició la búsqueda, al cabo de algunas horas fue localizado por un trabajador de moto mandados Cris López y la persona fue entregada a sus hermanos.

Edgar Neftali Villanueva Hernández de 42 años de edad aproximadamente está enfermo no tiene coordinación motora, no controla su respuesta su esfínter y no tiene noción del tiempo.

La familia Villanueva Hernández, agradece a toda la comunidad que se unió a la búsqueda de Edgar que aprovechó un descuido de sus hermanos para escaparse, afortunadamente regresó sano y salvo.