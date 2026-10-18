Rodolfo González es localizado tras 12 días de búsqueda en Piedras Negras

El joven Rodolfo González, quien era buscado por sus familiares desde hace algunos días, fue localizado internado en el Centro de Readaptación Social de la ciudad de Piedras Negras.

Su paradero fue confirmado después de 12 días de intensa búsqueda e incertidumbre por parte de sus familiares, quienes requirieron del apoyo ciudadano para la localización.

A través de redes sociales, su familia agradeció el apoyo de conocidos que residen en este mineral y de todas las personas que se unieron y compartieron la publicación para lograr su localización.

"Gracias a todas las personas que nos aconsejaban a dónde ir y por dónde buscar, se sentía como un camino oscuro", expresó Estela González.

La familia también externó el apoyo recibido por parte de las autoridades municipales del Pueblo Mágico de Múzquiz durante los trabajos de búsqueda del joven.

De acuerdo con la información proporcionada, Rodolfo González fue detenido por portar un arma blanca, un azadón y un machete; sin embargo, las autoridades policiacas nunca informaron sobre su paradero.