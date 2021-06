Coahuila

Reclaman familiares por las malas condiciones en que trabajaban en este desarrollo minero.

Los dejaron morir, dijo Isabel Robles, al enterarse de la muerte de su sobrino.

MINERAL DE RANCHERÍAS (MPIO. DE MÚZQUIZ).- Los dejaron morir, hoy nos duele su partida pues esperaron muchos días para concluir el rescate de los 7 mineros caídos en el desarrollo Micarán, expresó, Isabel Robles.

Pero hay un Dios, y esto que estamos pasando no se lo deseamos a nadie, fue un tormento para nosotros ver que, días ahí enteros pasaban y a veces no hacían nada, preguntábamos y solo decían se está avanzando, pero la prueba está que no, que los dejaron morir ahí. Fue una lenta agonía, Damián Ernesto era mi sobrino, era muy joven y hoy lo recordamos como él fue, un gran papá, un buen hermano, una buena persona.

Mencionó que los restos mortales del joven minero serán sepultados en el mineral de Rancherías y su cuerpo será velado en su casa.

Isabel Robles envió un mensaje a los funcionarios de la Secretaría del Trabajo Cada vez que firmen un papel donde digan que ya está apta una mina para poder trabajar, chequen bien, porque aquí en Micarán había muchas irregularidades.