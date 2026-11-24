MÚZQUIZ, Coah.- El Club de Leones Múzquiz A.C. realizará los días 5 y 6 de diciembre su tradicional Brisketón, una actividad de venta de alimentos con la que buscan recaudar fondos para respaldar las acciones sociales de la organización, entre ellas el proyecto Operación Cobija “Arturo Galindo 2026”.

El presidente del Club de Leones, Luis Mondragón Santos, informó que durante ambas jornadas ofrecerán al público platillos de brisket acompañados de dos guarniciones y pan, con el propósito de reunir recursos que permitan fortalecer las actividades altruistas que realizan en beneficio de la comunidad.

Mondragón Santos destacó que los recursos contribuirán a las acciones del club y al proyecto Operación Cobija, programado para el próximo mes de diciembre, mediante el cual buscan apoyar a personas y familias que requieren ayuda durante la temporada invernal.

El ciudadano señaló que la meta para esta edición es vender 200 platillos, por lo que los socios ya se organizaron para realizar la venta previa y garantizar la participación de la ciudadanía.

Los integrantes del Club de Leones invitaron a la población a sumarse a esta actividad gastronómica con causa, cuyo propósito es recaudar fondos y continuar respaldando programas de asistencia social en Múzquiz.