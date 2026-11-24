San Buenaventura, Coah.– En un ambiente de fraternidad, música y reconocimiento a las tradiciones, el Ayuntamiento de San Buenaventura, encabezado por el alcalde Javier Flores Rodríguez, celebró el Día del Músico, homenajeando a destacados exponentes que han contribuido a dar identidad y orgullo al municipio a través de su talento y trayectoria artística.

La celebración reunió a músicos de distintas generaciones y estilos, desde orquestas, tríos, mariachis y grupos norteños, hasta agrupaciones sierreñas y de música colombiana, quienes compartieron una noche especial en el Auditorio Municipal dedicada a quienes han hecho de la música parte esencial de la historia y cultura de San Buenaventura.

Durante su mensaje, el alcalde Javier Flores Rodríguez felicitó a todos los músicos y les deseó éxito en sus proyectos, destacando que su talento ha trascendido las ferias y celebraciones, acompañando durante toda una vida a las familias de San Buenaventura. "Me da mucho gusto estar reunidos con nuestra familia. Hay cosas que llevamos en la sangre y que uno no decide, sino que vienen de Dios. Por eso estoy aquí acompañándolos", expresó.

El edil recordó con emoción sus vivencias de infancia, cuando desde el patio de la casa de sus abuelos escuchaba la trompeta y los ensayos de don Arturo Mata, a quien observaba con admiración desde una barda. También compartió recuerdos de su padre, a quien esperaba de madrugada para cenar juntos después de los bailes que organizaba.

Javier Flores Rodríguez agradeció el respaldo del Cabildo y de su esposa, Niria Isabel Ayala Mata, quien mantiene un vínculo familiar con el legado de don Arturo Mata.

El cronista de la ciudad, ingeniero Horacio Domínguez, ofreció una reseña histórica sobre las figuras que han marcado la tradición musical de San Buenaventura, recordando sus orígenes desde el siglo XIX, así como a compositores e intérpretes que han llevado el nombre del municipio a escenarios nacionales e internacionales.

En su intervención evocó las polkas, huapangos, tertulias y bailes que durante generaciones han acompañado la vida de las familias, además de recordar la trayectoria de los primeros músicos de orquestas como el creador del Huapango de San Buenaventura, don Pablo Sifuentes, y que la emblemática Orquesta Embajadores, fundada en 1944, ha llevado a muchos escenarios.

Entre los primeros integrantes de Embajadores mencionó a Juan Manuel Romo, Rubén Romo, Manuel de los Santos, Chema, Librado Vielma, Andrés Campos y Antonio Flores, agrupación por la que han pasado grandes músicos, entre ellos don Arturo Mata Zendejo, reconocido trompetista.

El cronista hizo un llamado a fortalecer la organización de los músicos locales, promover una asociación que contribuya a respaldar sus derechos y futuro laboral, así como impulsar espacios dedicados a Santa Cecilia, patrona de los músicos.

La propuesta fue bien recibida por el alcalde Javier Flores Rodríguez, quien manifestó su disposición de trabajar en un proyecto para que San Buenaventura cuente con una plaza para los músicos y una capilla en honor a Santa Cecilia.

Como parte de la celebración, el Ayuntamiento entregó reconocimientos a músicos cuya trayectoria ha enriquecido la cultura y las tradiciones de San Buenaventura:

* Arturo Mata Zendejo, trompetista de 94 años, con más de 78 años de trayectoria y pilar de la Orquesta Embajadores.

* Héctor Garza Romo, integrante de la Orquesta Embajadores, cuya labor ha contribuido a la formación de nuevas generaciones y a la difusión de diversos estilos musicales.

* Jesús Garza Rivera, tecladista y maestro con 39 años de trayectoria musical y 22 años de servicio en la Secretaría de Educación Pública; impulsor de Grupo Amistad y actualmente de Chuy y sus Cantantes.

* Baldomero Garza Romo, integrante de la Orquesta Embajadores y participante de agrupaciones como Súper Tauro, Canto Nuevo, Mariachi Cielito Lindo y Trío Los Garza.

* Eleobardo Ramos Domínguez, con más de 23 años de trayectoria, fundador de Tropical Cielo Azul y Los Troqueros del Norte, actualmente director de Leoba y su Conjunto La Fiera y representante de los Músicos Independientes de Coahuila.

* Francisco Ibarra Cárdenas, quien inició su carrera a los 15 años y en 2003 fundó Los Reyes del Norte, agrupación familiar que dejó huella en la música regional.

* Reynol Fabián, por su trayectoria en la Orquesta Embajadores y su contribución al legado musical de San Buenaventura.

Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento a don Arturo Mata Zendejo, trompetista de 94 años, quien inició su camino en la música a los 18 años y dedicó casi siete décadas a esta pasión.

Como integrante de la Orquesta Embajadores recorrió ciudades y comunidades de Coahuila y Nuevo León, llevando alegría a bailes, celebraciones y encuentros familiares. Su talento también lo llevó a componer, elaborar sus propias partituras y enseñar a nuevas generaciones a leer música y ejecutar instrumentos.

Don Arturo combinó su trabajo como obrero de Altos Hornos de México con su vocación artística, esfuerzo que le permitió sacar adelante a sus cuatro hijos.

Entre sus interpretaciones más queridas destaca el Huapango de San Buenaventura, pieza que hizo bailar a generaciones y que representa parte de la identidad musical del municipio.

Su trompeta también acompañó escenarios de grandes artistas como Alberto Vázquez y María Victoria, además de cantantes nacionales e internacionales que lo contrataban junto a la Orquesta Embajadores durante sus presentaciones en Coahuila.

Aunque se retiró de los escenarios a los 85 años, su legado permanece vivo en sus composiciones, partituras, enseñanzas y recuerdos.

Para los músicos y las nuevas generaciones, escuchar sus palabras al recibir el reconocimiento municipal fue una experiencia profundamente emotiva, reflejo de una vida entregada al arte.

Al finalizar la ceremonia, los asistentes compartieron una cena y disfrutaron de música en vivo a cargo de Chuy y los Cantantes, además de espontáneos palomazos entre los músicos presentes, convirtiendo la celebración en una verdadera reunión de familia.

Participaron agrupaciones y exponentes como Real Fara Fara, La Pura Candela del maestro Youalli, Mario Romo, saxofonista de Los Reyes Locos, acompañado de su padre; Tropical Esquí, La Descarga Colombiana, así como tecladistas, mariachis, tríos y grupos sierreños, entre otros.

A nombre del Ayuntamiento de San Buenaventura, el alcalde Javier Flores Rodríguez felicitó a cada uno de los homenajeados y agradeció a todos los músicos por compartir su talento, preservar las tradiciones y enriquecer la vida cultural de la comunidad.