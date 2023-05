Maestros aplauden Aumento salarial

Maestros recibieron con beneplácito el anuncio del incremento salarial del 8.2% por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, consideran que es insuficiente para recuperar el poder adquisitivo, dado que en años pasados los aumentos eran del 4%, de manera que eran absorbidos por una inflación anual superior.

Salvador Ponce Ortiz, maestro jubilado, expresó satisfacción por el aumento anunciado del 8.2% y de manera retroactiva al primero de enero pasado, pues dispondrán de mayor recursos para no perder el poder adquisitivo ante la inflación.

Añadió que es un esfuerzo significativo por parte del gobierno, para favorecer a millones de trabajadores en activo y en retiro dentro del sector educativo, y esto debería ser replicado dentro del sector privado para fortalecer la economía.

"Estaban muy mal pagados y todavía no están bien pagados los profesores, son muchos los profesionistas que están muy mal pagados, andan casi por el salario mínimo", expresó.

El maestro Rubén Canseco López señaló que en campaña López Obrador ofreció al gremio magisterial aumentar el sueldo y ha cumplido, pero en los años anteriores no se había dado un incremento con este porcentaje del 8.2%.

"Antes no eran muy significativos, no se veía un beneficio tangible en los salarios, ahora, con estos incrementos se ha visto una mejoría, no total, pero es un avance, a diferencia de anteriores gobiernos".

El aumento también aplica en forma automática para pensionados y jubilados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero también debería incluirse a los pensionados y jubilados de universidades públicas, planteó.

Por su parte José Luis Anzures García, maestro de la Universidad Pedagógica Nacional, aseguró que la política del Gobierno Federal respecto a la educación es acertada porque en sexenios anteriores no se había otorgado un incremento porcentual así.

"Es importante, pero no quiere decir que sea suficiente porque en el Artículo Tercero de la Constitución se habla claramente de la revalorización de los maestros y es una lucha inconclusa. Los maestros realizan un trabajo cotidiano con mucha responsabilidad, con mucha entrega, mucha dedicación por las niñas, los niños, los adolescentes que no creo que ningún otro agente social realice".

Se requieren mejorar las condiciones laborales porque hay una deuda histórica con el magisterio mexicano, se valoran estos esfuerzos, pero los docentes seguirán luchando por tener mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.