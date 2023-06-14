Mantienen medidas contra ola de calor

ARTEAGA, COAH.- Para prepararse ante las temperaturas cada vez más cálidas de este año, el Ayuntamiento de Arteaga, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos emite algunas recomendaciones para proteger a las personas más vulnerables.

El titular del área, Leonel Martínez Mata, señaló que se debe optar por consumir frutas y vegetales frescos en nuestra alimentación diaria, además de aumentar la hidratación con agua natural o jugos naturales.

Al mismo tiempo se advierte que las bebidas azucaradas, en lugar de calmar la sed, la aumentan, por lo que no se recomiendan refrescos para rehidratarse.

Para los adultos mayores y niños pequeños, la recomendación incluye quedarse en casa durante los días cálidos, y evitar salir a la calle en los momentos más calurosos del día, entre las 12 y las 16 horas.

En todos los casos, reiteró, la recomendación básica es evitar la exposición solar por tiempos prolongados, y si debes salir de casa, se aconseja a su vez protegerse con gorras y sombreros, así como utilizar ropa holgada, ligera y cómoda.

“Siempre es importante utilizar cremas con factor de protección solar y renovarla con la frecuencia necesaria”, comentó el funcionario.

Finalmente, se debe evitar y reducir la actividad y el ejercicio físico al aire libre cuando el calor sea excesivo, optando por las primeras horas de la mañana o por las del atardecer para ejercitarte.