"Mi padre me enseñó a trabajar"

AGUJITA, COAHUILA.-Cargaba un enorme crucifijo cuando salió de la mina El Pinabete, el cual donará a la parroquia Santa María de Guadalupe, él es uno de los dos hijos de Jaime Montelongo, se llama Margarito Montelongo y comentó que cuando el no quiso estudiar su padre le dijo "pues tienes que ´chin...´ en la mina hijo".

Señaló que desde los 16 años que trabaja en los pozos, respecto a si continuará en la actividad dijo "lo que sea la voluntad de Dios, porque un día antes iba a entrar a trabajar en la mina pero fue su voluntad y algo lo detuvo.

Señaló que tiene un hijo de 13 años Jaime Emiliano, pero no le gustaría que fuera minero, que si él tiene que seguir arriesgándose sería para que el estudiara, su papa Jaime Montelongo tenía 52 años, "él siempre me aconsejo que me fuera por el buen camino".

Indicó que la imagen de Cristo es para la parroquia de Guadalupe, se vino con ella caminando para que no se quebrara, se va a donar a esta iglesia.

Sobre las enseñanzas que su padre le dejó fue la del trabajo le decía así como él hablaba, que tenía que "chin..." refiriéndose a la mina, si no aguantas te voy a dar una patada y te saco, hasta la fecha, si la armé, pienso seguir pero cada vez que baje recordaré a mi papá.

Durante este mes tenía que estar con mi mama para acompañarla aquí, no he trabajado, pero ya tengo que entrar a trabajar.

Respecto a que si quedó conforme con lo del tajo, dijo "si por mi fuera yo quisiera tener a mi padre aquí afuera, yo estaba dispuesto a bajar por él, por eso estaba aquí, pero no me dejaron".

En cuanto a que si confía en que sacarán a su papá dijo solo Dios sabe, "él también decide cuando nos vamos".