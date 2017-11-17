Motociclistas invadirán Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El 24 de noviembre tendremos la presencia de motociclistas de todo el estado de Coahuila, quienes arribarán a este Municipio a las 11 de la mañana para realizar la bendición de cascos frente a la iglesia de Santa Rosa, informó el director de Turismo Enrique de la Cerda.

Ellos eligieron venir a nuestra ciudad como destino para efectuar este evento, al igual como lo realizaron el año pasado, donde se contará con presencia de autoridades municipales quienes los recibirán y agradecerán su visita a esta localidad.

Se invita a toda la ciudadanía para que admire la llegada de un gran contingente de motociclistas con sus vehículos impresionantes, y si alguien lo solicita tomarse la foto con ellos.

Esperamos que vengan con tiempo y visiten nuestros lugares turísticos, como son el parque recreativo La Cascada, nuestra hermosa iglesia de Santa Rosa, los museos Paleontológico, Histórico y Julio Galán, así como también nuestras etnias de los Negros Mascogos y la tribu Kikapoo.