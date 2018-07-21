Muere en la plaza

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un joven fue encontrado sin vida en la banca de una jardinera de una plaza pública, en el barrio de La Placita los Fundadores de esta ciudad.

Vecinos del sector y empleados del departamento de Servicios Primarios reportaron el hallazgo de lo que inicialmente era “una persona dormida”, pero al acercarse se percataron que el hombre ya no respiraba.

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Se dio aviso a los cuerpos de emergencias, quienes al llegar al lugar confirmaron el deceso del joven.

La víctima fue identificada como José Salvador Valdez Escamilla de 20 años de edad, vecino del ejido Nogalitos.

Según versiones de los mismos peatones lo conocían como el “Chupa Pollos”.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, solo para confirmar el deceso, mientras Seguridad Pública Municipal acordonaba el lugar en espera de la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado.

Elementos de la Policía Investigadora del Estado, estuvieron en el lugar.