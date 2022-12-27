Muere niño de 4 años

SALTILLO, COAH.- Un pequeño de 4 años de edad murió luego de varios días de haber comentado sentirse mal, por lo que sus padres decidieron darle pastillas de paracetamol y lo mantenían en reposo esperando que pudiera recuperarse y sin buscar la atención médica por considerar que era un malestar sin importancia.

Kevin, de 4 años, se había quejado de malestares al parecer comunes de la época, por ello sus progenitores pensaron que el paracetamol podría aliviarlo; sin embargo, en la madrugada de este martes, cuando su madre fue a su habitación para revisar su estado de salud y se dio cuenta de que ya no respiraba, por lo que lo trasladaron de inmediato a la Cruz Roja de Saltillo, donde los médicos ya no pudieron hacer nada para revivirlo.

Por su parte, los médicos señalaron que Kevin presentaba hinchazón en la cara, labios y ojos, lo que era probable que haya generado una reacción alérgica al medicamento, lo que empeoró su estado de salud.

Tras dar el aviso a las autoridades, acudieron a la Cruz Roja elementos de la Unidad de Integración Familiar y de la Fiscalía General del Estado para investigar la muerte del menor de 4 años y lleva el cuerpo a la SEMEFO, ello con el fin de practicarle la necropsia e investigar a fondo las causas del deceso.