Muere niño de hambre y de frío

MINERAL DE PALAÚ.- Un niño guatemalteco de apenas 4 años de edad murió en la sierra de Ocampo, cuando junto con sus padres regresaba de un fallido intento de cruzar a los Estados Unidos.

El deceso ocurrió a la altura del Ejido “La Morita”, luego que la familia llevaba dos días y medio de vagar por la serranía cuando ‘el pollero’ que los cruzaría, los abandonó a su suerte en el río Bravo.

En un hecho lamentable, los padres optaron por enterrar el cuerpo de su hijo en el monte, lo que fue descubierto por el comisariado ejidal que dio aviso a las autoridades.

Según relataron los padres, dormían donde les caía la noche y luego de dos días y medio se les acabó la comida y el agua, lo que sumado a las inclemencias del tiempo, pasó factura al pequeño de 4 años de edad.

UNA DIFICIL TRAVESÍA

Sobre la trágica aventura, Rivaldo Quezada de 22 años de edad originario de Guatemala, comentó que pertenecía a un contingente de 8 personas entre los que se encontraban los padres del niño muerto.

En su largo peregrinar se toparon con una persona quien les prometió los cruzaría a la Unión Americana.

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“Todos veníamos de distintos puntos de Guatemala, pero en el camino nos conocimos y decidimos emprender el camino juntos a los Estados Unidos”, relató. Comentó que él, otras dos personas, no pretendían cruzar de ilegales, sino pedir asilo político a las autoridades americanas, porque sufrían amenazas del crimen organizado en nuestros países.

Tres semanas caminaron para cruzar la frontera por el estado de Chihuahua, pero al llegar al Río Bravo fueron abandonados por el pollero, quedándose sin comida, sin agua, ni cobijo.

Dado lo anterior, decidieron regresar y buscar ayuda; pero en la travesía el pequeño de cuatro años murió y sus padres decidieron sepultarlo para evitar que pudiera ser devorado por los animales.

Finalmente fueron rescatados por la Policía Especializada de Coahuila en el Ejido San Miguel y trasladados a la cabecera municipal para posteriormente ser entregados al Instituto Nacional de Migración y repatriarlos a su lugar de origen.