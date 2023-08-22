Muere tras volcadura; otro más sobrevive

NUEVA ROSITA, COAH.- Una persona fallecida y un sobreviviente así como cuantiosos daños materiales en una camioneta, fue el resultado de una volcadura que se registró sobre la carretera federal 57, tramo Nueva Rosita-Allende a la altura del paraje conocido como Cuesta Codornices.



Los varones que viajaban en la unidad color gris con razón social Delsa Logistic, fueron auxiliados por varios automovilistas que circulaban en ese momento por el kilómetro 151+500.

Ambos fueron fueron ingresados a un hospital del municipio de Allende para una pronta valoración médica, desafortunadamente uno de ellos ya no presentaba signos vitales por lo cual autoridades de la fiscalía están por corroborar la identidad de estas personas.

Elementos de la Guardia Nacional abanderaron el sitio donde la circulación vehicular se vio interrumpida debido a que la unidad volcada quedó atravesada sobre la cinta de rodamiento.