Mujer es atacada por perros

NUEVA ROSITA, COAH.- Cinco perros entre ellos un Pastor Alemán atacaron a la joven madre de familia Erika de Hoyos Sánchez, arrancando pedazos de carne de la pierna derecha, que fue necesario que los médicos le hicieran un injerto de piel, además presenta otras heridas graves en diferentes partes del cuerpo.

Los hechos se registraron el pasado sábado en la calle Pino Suarez de la copia Roma cuando se dirigía a su trabajo, relató la afectada que no pensaba que los perros la fueran atacar " vi pasar mi vida en segundos y pensando en mis hijas que no las volvería a ver, gracias al apoyo de una vecina me quitaron los perros de encima ya que me tiraron al suelo".

La madre de Erika llegó en si auxilio al enterarse de los hechos, de inmediato la trasladaron al centro de salud donde los médicos le hicieron una sutura de 58 puntadas más el injerto de la piel en su pierna derecha, así mismo curaron las heridas que le provocaron los perros durante el ataque.

Raúl Flores y Gerardo Elizondo son los dueños de los perros que se niegan a seguir ayudándola ya que solamente uno de ellos pagó los gastos del hospital ahora la dejaron abandonada a su suerte y con una incapacidad de 60 días que permanecerá en cama sin poder sostener a sus tres hijas que cursan kinder y primaria.

La afectada pretendió interponer denuncia en la Agencia Investigadora del Ministerio Publico, sin embargo su titular se negó a recibirla argumentando que no procedía porque los dueños de los perros no los incitaron a que la atacaran.

Por tal motivo se dirigió al Palacio de Justicia en busca de ayuda, ahí si recibieron la denuncia y los dueños de los animales compartieran el próximo viernes, tanto Erika como su madre Raquel exigirán que reparen los daños, que paguen los gastos médicos que aún se requieren, que repongan el teléfono celular que perdió durante el ataque y que sacrifiquen a los animales para que ya no sigan atacando a las personas que transitan por ese lugar.