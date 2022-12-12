Multarán a quien venda pirotecnia

NUEVA ROSITA, COAH. Serán las autoridades correspondientes quienes sancionen a las personas que están vendiendo pirotecnia en las redes sociales, que anuncian todo tipo de artefactos.

Federico Méndez Pacheco, responsable de Protección Civil Municipal, señaló que tiene antecedentes de las personas que se publican en las redes sociales vendiendo artefactos de diferentes dimensiones sin importar poner en peligro la vida de los menores de edad quienes son los clientes más asiduos.

La pirotecnia está prohibida en el municipio de San Juan de Sabinas, sin embargo constantemente se escuchan las detonaciones en diferentes sectores de la población, las cuales son reportadas a seguridad pública.

Los vecinos denuncian constantemente los fuertes estruendos de los explosivos, que en la mayoría de los casos son menores de edad quienes las detonan sin importar poner en riesgo su vida.

Méndez Pacheco, agregó que la pirotecnia se suspendió desde hace algunos años debido a los constantes hechos lamentables que se registraron principalmente en menores que perdieron algunos miembros superiores al detonar el artefacto antes de lanzarlo al aire.