Murieron por deshidratación Irvin, Franzua, Alex y Juan

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Los cuatro jóvenes originarios de Cuatrociénegas y Ocampo, Coahuila que murieron en su intento por llegar a Estados Unidos, cruzando el desierto de Ocampo, fallecieron de “deshidratación”, confirmó la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera.

Los hermanos Franzua y Alex Fuentes, Irvin Jinez Villarreal, y Juan Diego Ibarra descansan ya en las tierras que los vio nacer, lo anterior al encontrar sus cuerpos y desplazarlos vía aérea al Municipio de Múzquiz donde la Fiscalía se encargó de realizar las necropsias de ley para finalmente entregar los restos mortales a sus familiares.

Se informó que fue una colaboración que la Fiscalía del Estado aquí en la Región Carbonífera, brindó a la Fiscalía de Personas Desaparecidas ya que ellos son quienes tienen las denuncias que se presentaron en el Municipio de Cuatro Ciénegas.

Dijo que los cuerpos, lamentablemente se localizaron sin vida en la sierra que colinda con el Municipio de Acuña, siendo el pasado domingo cuando realizaron la necropsia del cuarto cadáver de quien en vida respondía al nombre de Juan Diego, realizando el trabajo de la identificación.

Aseveró que posterior a las prácticas forenses se determinó que las personas fallecieron por una deshidratación ante la falta de alimentos, la falta de agua y las inclemencias climáticas al exponerse a temperaturas calcinantes de más de 45 grados centígrados.

Fue una situación crítica pues el calor abrumante en esta temporada y en la sierra sin poder tener acceso a alimentos o agua, indudablemente que trajo estas complicaciones, aseveró el delegado, Ulises Ramírez.

Mientras tanto se sigue investigando, armando una carpeta de investigación para proceder contra los responsables en este caso pudiera tratarse de quienes los enganchan para trasladarlos hacia la frontera y que les cobran una cantidad por hacer este tipo de trabajo, pero los abandonan.

Es así que podría configurarse el delito de homicidio al tratarse de una comisión por omisión, es decir son responsables por dejarlos abandonados, agregó la autoridad.