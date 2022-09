Múzquiz | "No abandonaré mi casa": Yolanda

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- "No puedo abandonar mi casa, porque la construí con años de sacrificio", mencionó una madre de familia de la colonia Morelos, que llorando indicó –pensé que moriríamos todos tras las inundaciones-.

Yolanda Sofía González domiciliada en calle Prolongación Morelos, Número 1001 al Sur, al recordar los hechos registrados el pasado 1 de septiembre, mencionó, -me pescó dormida la contingencia-.

"Eran las 03:30 horas cuando escuché que gritaban, me desperté y cuando observé al exterior miré que la corriente estaba a todo lo que da, muy fuerte, en menos de una hora el agua ya estaba por encima de las casas".

Toda la gente pedía auxilio y yo pensé, de ratito va a subir el agua a mi casa lo cual ocurrió cerca de las 07:00 horas.

En el patio la corriente era muy fuerte, me sentí impotente, con miedo, mi nieta estaba conmigo, y me decía –vente guelita- yo le decía no, "mi casa, mi patrimonio, mis cosas, no quise abandonar mi hogar pues es de toda la vida, mis pertenencias que tengo, a base de sacrificio, mis productos, mi mercancía" para perderlo todo en un momento.

Por eso, yo pido que retiren todo el escombro del arroyo ya que puede venirse otra creciente.

"A mi no me gusta estar de arrimada con nadie, ni con mis hijos, yo tengo mi patrimonio", acentuó.

Ahora externó, sigue el temor ante las lluvias, y se, que si vuelve a inundarse aquí, yo me subo al techo, aferrándome a mi domicilio porque me ha costado pues aquí he vivido desde hace 27 años.

Por último mencionó: nunca antes había vivido esta experiencia que no le deseo a nadie.