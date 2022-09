Múzquiz | Si distinción de colores; Gachupín ayuda parejo

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Las inundaciones registradas en la cabecera municipal, unieron a empresarios de la localidad para ayudar a la gente damnificada.

Al respecto el empresario muzquense, ingeniero Héctor Miguel García Falcón fue entrevistado y dijo a LA VOZ "hacemos lo que esté a nuestro alcance de tal manera que uno de los sectores que se vieron más afectados desde el día 1 de la contingencia fue el barrio Los Pocitos donde hemos estado apoyando con maquinaria como retroexcavadoras para limpieza y desazolve de arroyos y con unidades de transporte de carga pesada para retirar el escombro que dejaron las torrenciales lluvias", expresó el muzquense.

Nombrado coordinador municipal del programa "Mejora Coahuila" en el Municipio de Múzquiz, aseveró que dicha acción es una estrategia integral muy completa a través de la cual seguirán aportando su granito de arena durante la contingencia, -vamos a seguir al pendiente de la ciudadanía en general sin distinción de colores-, dijo.

El también ex candidato a la alcaldía de Múzquiz por el PRI, argumentó a su vez, "Ahorita no hay partidos, no hay colores, somos un solo pueblo ante lo cual debemos ayudar a todo mundo", resaltó.

Finalmente destacó que ha venido apoyando a la vez en el abastecimiento de vital líquido en cada uno de los hogares, -estamos en la mejor disposición de apoyar y sobre todo respaldando al Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís-.

Cabe agregar García Falcón atendió también la petición de apoyo de Edna "La Hielera" Maltos, boxeadora muzquense quien lo perdió todo en su hogar y en su gimnasio.