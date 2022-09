Múzquiz | Sobreviven Tania, esposo y empleado

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- ¡Dios nos protegió!, expresó la alcaldesa del Municipio de Múzquiz Tania Vanesa Flores Guerra al estar en riesgo la vida de su esposo, un trabajador y la vida de ella misma tras registrarse la ruptura de una barda a un costado de su negocio, lo anterior con la venida de agua que inundó el Bulevar de esta ciudad.

"Jamás había vivido algo tan impactante en mi vida, todos me conocen como una mujer muy fuerte, una mujer que no se dobla, pero cuando está en tus manos él que una persona pueda vivir o morir es algo que me va a dejar marcada toda la vida".

"Dios me puso en ese lugar, en ese preciso momento tal vez para salvar a Martín pues si no hubiera estado yo ahí, él hoy no estuviera vivo, refiriéndose la edil al velador del negocio que tienen establecido a un lado del Arroyo Zamora".

Expresó que tanto su esposo como ella, acudieron al lugar para verificar en que, condiciones se encontraba el velador, -nos estacionamos prácticamente en el portón de la oficina que se ubica a un lado de Transportes Múzquiz-Rosita, lamentablemente a los 5 minutos que descendió mi esposo para solicitarle a Martín que se retirará del lugar, se derribó la barda.

"Era demasiada agua, venía con muchísima fuerza mi esposo me gritó que me subiera a la camioneta y veo como el agua se lo lleva y también a Martín; mi marido por debajo de la camioneta logra detenerse, fue un momento muy difícil, muy crítico.

"Veo a mi esposo que logra levantarse, pero no a Martín, quiero abrir mi puerta y observé a nuestro empleado que se encontraba ganchado de uno de los postes que aplastaban la puerta de la unidad, -me bajé, lo agarré del brazo pero se me estaba desprendiendo, él se agarró fuertemente yo le gritaba que no se soltará, pensé por un momento que se lo iba a llevar la corriente.

Prosigue y dice, -Me salí, me subí a la parte de arriba de la camioneta y empecé a gritar, vinieron personas, hicieron cadena humana y pudieron sacar del agua a Martín el cual comenzó a llorar ante estos hechos-.

Hoy me dice Martín usted fue mi Ángel, de tal manera que yo creo en los designios de Dios, aseveró la alcaldesa la cual agregó "Queremos que la gente sepa que vamos a sacar adelante a nuestro pueblo, cueste lo que nos cueste, ante lo cual le pido a la gente que mantenga sus ánimos arriba pues se que Dios no nos suelta de su mano.