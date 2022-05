Múzquiz: Dañan capilla de mamá de exalcaldesa

MELCHOR MUZQUIZ, COAH.- Con severos daños y el robo de algunos objetos encontró la mañana de hoy la ex alcaldesa del Municipio de Múzquiz, Luisa Alejandra del Carmen Santos Cadena la capilla edificada en el panteón Santa Rosa donde descansan los restos de su señora madre.

A través de su cuenta personal en Facebook la ex presidenta municipal menciona: Hoy acudí al camposanto a visitar a mi madre a llevarle flores y me encontré con esto:

"Capilla vandalizada, se robaron bancas, puerta principal de aluminio y tapete y tuvieron la osadía de dejarme algunas cruces de madera, si las reconocen pasen por ellas por favor y el vidrio de la puerta ya en la capilla habían robado el crucifijo en otra ocasión ya con esta 3 veces que roban.

Se interpuso denuncia ante MP y no tuvimos resultados. Que tristeza me da, esta sociedad está corrompida no respetan nada! Dios los perdone".