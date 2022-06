Múzquiz: Deja Oscar Aguilar dirección de ITESM

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El director del Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz, licenciado, Oscar Aguilar Salinas, anunció su salida de dicha institución, lo anterior, para asumir otro cargo que le fue conferido por el Gobernador del Estado de Coahuila.

Dijo a LA VOZ que, por indicaciones del mandatario estatal, Miguel Ángel Riquelme Solís asumirá otra encomienda ahora en la Región Centro, dirigiendo la coordinación del Consejo Regional de Vinculación entre Universidades y Empresas.

"Trabajaremos con las 19 Universidades que se encuentran en la región centro haciendo sinergia de manera directa con las Cámaras de Comercio pues la intención es fabricar trajes a la medida para los negocios, contando con mano de obra calificada dentro del sector productivo contando para ello con el sector universitario y el Gobierno.

Aguilar Salinas dijo que estuvo al frente de dicha casa de estudios por espacio de 6 años y medio, donde enfrentó grandes retos y también momentos difíciles como lo fue la pandemia por el COVID-19, saliendo adelante.

"Fuimos de las primeras universidades que le tendimos la mano al Gobierno fabricando geles antibacteriales para la gente, cubre bocas, cámaras de sanitización, en sí, todo lo que estaba a la mano para poder hacer frente a la pandemia por el SARS-CoV-2 lo cual dio origen a que más instituciones se sumaran a ello con la finalidad de ayudar a la sociedad para que la pandemia no cobrara más víctimas", resaltó el entrevistado.

El licenciado añadió que en la cuestión académica van bien, siendo Francisco Tobías quien habrá de estar al frente de este plantel el cual le dará continuidad a los proyectos establecidos, -pues es una persona muy bien preparada, con mucha experiencia para lo cual sé que habrá de realizar un buen papel como director del Tecnológico-.

A la fecha el ITSM cuenta con una plantilla estudiantil de 700 jóvenes, contando con extensiones universitarias en Químicas, Hércules y Minas de Barroterán, logrando concretar más carreras académicas como es ingeniería hidrológica, trabajando además en estos momentos en la reapertura de la carrera de ingeniería en industrias alimentarias, gestión empresarial con especialidad en productividad ganadera y administración de ranchos lo cual sería muy buena opción para esta región al lograr diversificar la economía de la Región Carbonífera.

Finalmente el suscrito agradeció al Gobernador del Estado, la oportunidad que le brindó de estar al frente del Instituto Tecnológico -gracias a los 2 secretarios de educación, Don Higinio González Calderón, QEPD y el Dr. Francisco Saracho Navarro, por darme la oportunidad de continuar en dicha institución-.

A los padres de familia y familiares les doy las gracias por haber confiado a sus hijos en esta institución, no los defraudamos, sabemos que están bien preparados y sabemos que van a salir adelante, prueba de ello es que tenemos uno de los índices de colocación más altos de egresados en las empresas del Estado.

A los estudiantes les digo que sigan echándole ganas pues no me voy a cansar de decirles que "al que se levanta temprano a trabajar, le rinde más el día, pero el que se prepara y estudia le rinde más la vida", deben seguir adelante no esperarse a que las oportunidades lleguen, pues tienen que salir a buscarlas al ser el presente y el futuro de México.