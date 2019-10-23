Múzquiz fue sede de reunión de seguridad

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el mensaje claro de unir esfuerzos y trabajar en aras de que el tema de la seguridad siga avanzando en Coahuila, la alcaldesa de Múzquiz Luisa Alejandra Santos Cadena, encabezó el arranque de los trabajos de la Vigésimo Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad.

La sede fue la Palapa del Parque recreativo “La Cascada”, donde se contó con la participación de la subsecretaria operativa de la Secretaría de Seguridad Sonia Villarreal Pérez; el subsecretario de Seguridad en el Estado Juan Carlos López.

En su intervención la alcaldesa dio la bienvenida a los asistentes a la sesión, a quienes les pidió sentirse como en casa.

Múzquiz dijo, es un pueblo lleno de historia y tradiciones, que se suma al trabajo que a través del Gobierno Estatal, el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís viene realizando en materia de seguridad.

Como muestra citó los indicativos que en ese rubro se tienen colocando a Coahuila como uno de los Estados más seguros del país, así como al municipio de Piedras Negras de forma específica.