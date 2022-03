Múzquiz: Rescatará Tania manantial del río

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra, llegará hasta las últimas consecuencias en el tema de la invasión del Río Sabinas, "Hay que rescatar el manantial y lo vamos a hacer", expresó en entrevista.

Señaló que se viene ya el éxodo vacacional de Semana Santa, donde las familias acuden a los diversos balnearios con los que cuenta el Pueblo Mágico de Múzquiz y uno de esos lugares que son muy visitados es el río, sin embargo, se encuentra cercado y por si fuera poco están talando árboles, derribando sabinos milenarios, lo cual es reprobable.

"Este es un tema que de alguna u otra forma lo había dejado pendiente, pero vamos a retomar dicha situación para recuperar el río en su totalidad", precisó.

La Presidenta Municipal mencionó que quienes se han apropiado del río, señalan que tienen escrituras que Patricio H. Ruiz les otorgó por lo cual vamos a verificar con el Notario si otorgaron dichos documentos de manera correcta, si realmente son válidas.

Flores Guerra añadió que está la denuncia millonaria que se puede presentar por parte de la SEMARNAT en contra de este grupo de personas al estar impactando un territorio sin haber contado con el permiso de manifestación de impacto ambiental que solicita la Secretaría del Medio Ambiente.

Señaló tocante a este punto que hay una serie de denuncias y demandas a las cuales pudieran enfrentarse los empresarios con quienes intentará dialogar a fin de liberar el Río y brindar un espacio a la ciudadanía libremente.

Aclaró que se no tiene nada en contra de dichos empresarios que son de esta localidad, -tienen todo mi respeto, pero, hay formas de hacer las cosas y esta es una manera incorrecta que va en contra de los intereses del pueblo.

"El Río es uno de los tesoros más preciados de todos los muzquenses donde tenemos un millón de recuerdos por lo cual actuar de esta manera es como si estuviéramos privatizando un bien de la Nación que no se vende, no se compra y no se otorgan este tipo de concesiones", resaltó la alcaldesa.

Cabe señalar el Río Sabinas que atraviesa sobre la carretera estatal número 20, tramo Múzquiz-Boquillas del Carmen se puede observar cercado con instalación de juegos al aire libre, algunas construcciones de cuartos habitacionales, algunos portones metálicos para impedir el libre acceso a los visitantes y el derribe de árboles milenarios.