No respetan reglamento de Tránsito

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Vecinos de la colonia la Ford de las calles Jiménez con Guerrero y Xicoténcatl denuncian a un propietario de camiones metaleros ya que han tomado como su acceso principal y como estacionamiento las calles de la citada colonia, sin que ahora las autoridades investiguen.

Sin importarle que haya niños jugando, los choferes toman la vía pública como si fuera su patio de maniobrar, además se quedan estacionados por mucho tiempo y se ponen groseros con las personas que les piden retiren sus camiones porque obstaculizan las entradas y la vialidad de los ciudadanos.

De acuerdo con los vecinos, el problema surgió porque el propietario de los tráileres ya tomó las calles como su estacionamiento particular sin importarle ni respetar a los demás vecinos ya que algunos de estos invaden las calles y estacionamientos de los demás domicilios.

Por tal motivo, piden a las autoridades de Vialidad a que acudan y dialoguen con el propietario de los tráileres a quien identificaron como Julio Montelongo y le hagan saber de que está actuando mal o que le apliquen una sanción administrativa ya que les está invadiendo el estacionamiento en sus domicilios, mencionó uno de los afectados.

Ya que este les alega que él tiene permiso para poder estacionarse a lo largo y ancho de la calle por parte de las autoridades de vialidad y que nadie lo puede molestar porque el está pagando sus impuestos.