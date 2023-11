Nos tumba Sonora récord de montura

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- ¡Segundas copias no son buenas! Esto es lo que expresó el muzquense Enrique Falcón Cepeda, innovador de la montura que hasta hace algunos días tenía el record Guinness mas grande del mundo y que pertenece al Municipio de Múzquiz siendo "desmontada" por la silla de montar elaborada por talabarteros del Municipio de Moctezuma, Sonora.

El empresario mencionó a LA VOZ que efectivamente los retos son para romperse y el Estado de Sonora construyó dicha montura con otras características muy diferentes a la Muzqueña.

"Nosotros cuando inscribimos la silla de montar en el record Guinness, especificamos que era una montura construida a escala, es decir, milimétricamente en medidas para que no se distorsionara la forma", destacó el entrevistado.

Citó que se pudo haber hecho una montura del tamaño de un edificio a base de pegasones, de retazos, de utilizar infinidad de cueros, pero en el caso de Múzquiz se utilizó un solo cuero, el más grande para que el asiento de la montura se elaborara con una sola pieza.

En cuanto a la de Sonora, especificó que hicieron una montura con pegasones y al realizar esto pudieron haberla hecho más grande todavía, sin embargo, añadió -ellos se basaron en la de nosotros y le pusieron unos centímetros más de tirantes-.

Desafortunadamente indicó, -en los récord Guinness así es, tú vas y te inscribes y si efectivamente en este caso la montura medía más pues se logró el objetivo ante lo cual consiguieron el récord-.

Falcón Cepeda destacó que al otorgar el récord guinness a alguien más al anterior, las autoridades competentes tienen que notificar a quien ostentaba el récord que ya no serán reconocidos como tal, pero, abundó en el caso de nosotros no va a ser así porque es una montura diferente, la nuestra es a escala, de una sola pieza y no es la misma de Sonora, sin embargo, tenemos que reconocer que en tamaño ellos tienen el récord más grande.

"Seguramente esto dará mucha controversia pero a nosotros no nos toca reconocer más que así, además de expresar que la montura de nosotros es mejor y que es una silla de montar muzqueña.

Recordó que cuando comenzaron a construirla le sugirieron elaborarla de otra manera, pero consideramos que eso sería una falta de respeto para los muzquenses y en sí para los talabarteros por ello decidimos irnos con la base de la montura muzqueña, hay será el año que entra, le pegamos otros listones y que nos regresen el récord- mencionó.

Finalmente precisó que la montura de Múzquiz mide 3.18 de alto y la de ellos es 3.45, le pegaron un pedacito más de tirante pero bueno pagaron el récord que es muy caro cuesta 13 mil dólares y ese es el negocio de Guinness, destacó el entrevistado.