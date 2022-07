Nueva Rosita | Desquicia huelga de TELMEX

NUEVA ROSITA, COAH.- La huelga que realizan empleados de Teléfonos de México desde el pasado jueves ocasionó molestias entre los usuarios, principalmente ayer con el apagón de energía eléctrica que se registró, los cajeros automáticos dejaron de funcionar.

María Guadalupe Rosas, señaló que al momento de realizar su transacción se registró un apagón de energía eléctrica no logrando concluir la acción de pago de su recibo, el cajero automático se quedó con mil 500 pesos que fue el pago de la facturación.

Más grande fue su molestia que no hay a quien reclamar las oficinas están cerradas y los empleados de Telmex que realizan el plantón no pudieron apoyarla por la sencilla razón de que no están trabajando.

Los cajeros automáticos desde ayer dejaron de funcionar, así que no se recibirán los pagos hasta el próximo lunes en caso de que se levante la huelga caso contrario hasta nuevo aviso.

Antes de que se registrará el corte de energía eléctrica algunos usuarios se molestaron debido a que los cajeros automáticos no regresaban la feria, en la pantalla aparecía la cantidad que no fue arrojada y se tomó como abono para la próxima facturación.