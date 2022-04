Nueva Rosita: Desaparece familia en Playa del Carmen

NUEVA ROSITA, COAH.- Una mujer originaria de esta localidad y que en la actualidad radica en el Estado de Nuevo León, se encuentra desaparecida al igual que sus tres hijos menores de edad.

Fátima Ibarra Vázquez, al igual que sus hijos María, Miranda y Julio de 14, 11 y 17 meses de edad respectivamente, fueron vistos por última vez el pasado 9 de abril en Cancún y playa del Carmen Quintana Roo, se reportó como desaparecida desde el día 9 de abril, ante las autoridades policíacas de aquella ciudad.

La Fiscalía de Quintana Roo, activó la alerta Amber para tratar de localizarlos a través de las redes sociales Julio César Aldape le envió una carta abierta a su esposa Fátima, a continuación un extracto del contenido.

"Quiero con esta carta hablarte a los ojos, con el corazón y con el alma entre las manos, que sean estas líneas sean un a sinceramiento de todo lo que nos está ocurriendo, tal vez en este proceso de no entender nada y todo a la vez tengamos que aprender a distinguir lo que Dios nos quiere decir en Amor y en aprendizaje de las circunstancias.

No me imagino como la has de estar pasando fuera de casa, ni que te motivo a tomar la decisión de irte con mi hijos pero no te juzgo, todos tenemos ese derecho de tomar las decisiones que más creamos convenientes y que solo Dios podrá juzgar al respecto, de mi parte no hay sentimientos duros, para mí también está siendo una válvula de escape el proceso lo debo reconocer.

Tu sabes de que estoy hecho y que sobre todas las cosas son un Hombre de Cristo que sabe que todo sobre esta tierra tiene su tiempo y su proceso y que Dios en toda circunstancia tiene el control eterno de manera soberana, claro que lamento lo que está pasando, pero todo tiene un cómo y un porque, aunque verdaderamente pienso que no hay nada que una buena charla y un café no puedan solucionar.

De mi parte solo me queda agradecerte el proceso de reflexión y de crecimiento por todo lo que está sucediendo, no me queda nada que lamentar, toda crisis tiene un nuevo comienzo y un renacer en aprendizaje, claro que me preocupa la situación en la que nos encontramos, no creas que minimizo la gravedad, sobre todo cuando te pienso fuera de casa con mi hijos donde según tu estas huyendo sin que yo sepa de qué".

