Ofrece DIF vida digna a don Rogelio Díaz

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- ¡Los ángeles sí existen! Fue lo que expresó entre lágrimas un abuelito de 75 años de edad que vivía en completo abandono sobre la calle Nueva Rosita de la colonia Partido del Trabajo de este mineral.

De la noche a la mañana, la vida dio un giro radical de 365 grados para Don Rogelio Díaz Terán pues expresa nunca se imaginó que Doña Marielena Guerra madre de la alcaldesa del Pueblo Mágico de Múzquiz Tania Vanesa Flores Guerra lo visitara y le demostrara que él es importante para las personas pues todos tenemos un propósito de vida, solo hay que tomarnos de la mano de Dios y seguir adelante reforzando nuestra fe.

Así fue como Don Rogelio le dio sentido a su existir tras observar que, entre un gran equipo solidario de trabajadores del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) lo auxiliaron, demostrándole que con empatía se pueden hacer grandes cosas.

Colaboradores del departamento municipal se dieron a la tarea de restaurar el hogar del adulto mayor, le llevaron una cama, realizaron labores de limpieza al interior del inmueble y retiraron la maleza del patio de la vivienda.

Las adecuaciones en el domicilio de la persona de edad avanzada continuarán por parte del DIF pues señaló la Presidenta Honoraria que es compromiso de todo el personal atender a las personas más vulnerables.