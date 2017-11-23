Organizan la entrega de informes en direcciones

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Estamos por concluir esta administración 2014-2017 a cargo de Luis Fernando Santos Flores y precisamente estamos organizando lo que es la entrega-recepción a los nuevos funcionarios que habrán de participar en la próxima administración 2018, informó el coordinador del mineral de Palaú, José Luis Bernal.

Indicó que ha recibido las instrucciones correspondientes para que tengamos debidamente organizadas nuestra oficinas y contar con el inventario correspondiente para hacer la entrega en su momento de acuerdo a las órdenes giradas por la secretaria del Ayuntamiento.

En estos días se han presentado algunos de los próximos funcionarios de la administración entrante, quienes habrán de formar parte de la nueva administración, primeramente fueron a realizar un recorrido por esta coordinación municipal para darse por enterados de lo que existe ahí, de las dependencias que están funcionado en este mineral como son el DIF, Pronnif, Desarrollo Social.

Por lo cual nos ponemos a las órdenes para dar cumplimiento a las comisiones que se nos asignó al día 31 de diciembre del presente año.