Paciente con cáncer se casará y cumplirá su última voluntad

NUEVA ROSITA, COAH.- Sarahí González Toledo, tiene cáncer y aunque los médicos le dicen que tiene poco tiempo de vida, ella se va a casar este 16 de junio con el amor de su vida, Gustavo Rangel.

"Dios es el único que sabe cuándo me va a llamar y pero el tiempo que me reste de vida, me voy a dedicar a disfrutarlo con mis hijos, con toda mi familia y con Gustavo”, expresó.

González Toledo, es neorrositense y pese a las adversidades le agradece a Dios por la oportunidad de seguir viviendo y en ningún momento pierde su buena actitud.

En ella se refleja la paz y la tranquilidad, con mucha ilusión cuenta los días que faltan para la boda. Es un vestido muy bello que asegura, no puede mostrar porque el novio no puede verlo.

“Desde temprano me voy a ponerme mi vestido blanco”, reiteró con gran alegría, la futura novia.

Sarahí, reveló que el vestido se lo obsequió la propietaria de la Casa de Novias "La Perla" Verónica Z. Cruz. “Me lo regaló, me concedió mi deseo, está hermoso, yo lo escogí”.

TIENE DOS HIJOS

Sarahí González Toledo tiene 31 años de edad divorciada, es madre de dos hijos de 14 y 10 años de edad y asegura que tiene un diagnostico de cáncer y leucemia linfoblástica aguda.

Aunque recientemente los médicos de la clínica de especialidades de la ciudad de Monterrey, le indicaron que tenía poco tiempo de vida, ella decidió tomar esas palabras como una buena actitud.

Aseguró que le recomendaron que regresara a su domicilio ubicado en el mineral de La Cuchilla ubicado en el municipio de Múzquiz para que conviviera con sus familiares los últimos días de su existencia.

“NO TEME A LA MUERTE”

Sin embargo Sarahí es una mujer, muy valiente, de lucha que no le teme a la muerte, inclusive ya preparó a sus pequeños hijos para cuando se llegue el momento de partir de este mundo.

La valiente mujer señaló que lo único que seguro que todos tienen es la muerte y Dios es quien tiene la última palabra aunque los médicos digan que sus horas están contadas.

LA BODA DEL AÑO

Sarahí, disfruta el momento con los preparativos propios de su boda religiosa y posteriormente el evento social que se llevará a cabo en el salón Villa Jardín del ejido La Cuchilla donde la ciudadanía está invitada.

“Brindaremos por el amor, por la salud y por la vida”, expresó y llamó a la gente a disfrutar cada minuto del día y a recordar y a valorar lo importante que es la salud y la vida.

“Que Dios lo bendiga a todos”, finalizó la admirable novia.