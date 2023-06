Felicita AMLO a Manolo Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO. – El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a Manolo Jiménez, virtual ganador de la gubernatura de Coahuila; asimismo, les aseguró a los coahuilenses que al margen de los resultados de este domingo: todos tienen sus derechos y van a seguir siendo atendidos por los programas sociales federales vigentes.

Al ser cuestionado sobre los resultados de las elecciones de este domingo, durante su conferencia de prensa Mañanera, el mandatario nacional en primer lugar felicitó a los ciudadanos que participaron ayer, ya que “ejercieron su derecho a elegir libremente a sus autoridades…no hubo problemas, la gente participó y no hubo protestas postelectorales”.

El jefe del Ejecutivo Nacional, señaló que fue clave que en las dos elecciones, -las de Coahuila y el Estado de México- ambos candidatos que quedaron en segundo lugar, reconocieron a quien se levantó con el triunfo en las elecciones:

“En los dos casos, los segundos lugares salieron a reconocer a quien obtuvo más votos. Lo hizo la candidata del PRI y del PAN en el estado de México y lo hizo también Guadiana, candidato de Morena en Coahuila”.

Asimismo, felicito a Manolo Jiménez y a Delfina Gómez, ganadores de las elecciones y aunque reconoció que no les ha hablado aún, señaló: “va a haber oportunidad de hacerlo”.

“Me dio mucho gusto lo de ayer, la verdad. Lo celebro y voy a hablar con los que triunfaron. En su momento voy a hablar con ellos … para decirles que van a continuar recibiendo todo nuestro apoyo, porque es nuestra obligación hacerlo. Y sí estuvo bien la elección”.

López Obrador, señaló “una cosa es partido y otra es gobierno” por lo que recordó que en las elecciones de este domingo, si bien hubo pluralidad, ahora como gobierno: “tenemos la obligación de atender a todos los ciudadanos sean del partido que sean”.

Asimismo, les envió un mensaje claro a los estados que no son gobernados por Morena al señalarles:

“Los que no pertenecen al movimiento que me apoyo para esta aquí, tienen todos los derechos y van a seguir siendo atendidos, porque tiene que haber distinciones. Nosotros padecimos mucho cuando éramos opositores, sobre todo a la gente de que si se estaba en un partido, no les daban despensas”.

Tras asegurar que ese tipo de venganzas terminó, el presidente aseguró: “todos los programas de bienestar son universales. No es haber de que partido eres y así vamos a continuar”, se comprometió el presidente.