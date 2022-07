Paga MIMOSA a 300 exmineros

MINAS DE BARROTERÁN, COAH.- Cumpliendo con lo pactado mediante convenio por el cierre de Mina VII, ayer representantes de la empresa MIMOSA realizaron la entrega de cheques a por lo menos 300 ex mineros por concepto de liquidación estos pagos se otorgarán en 13 mensualidades los días 14 de cada mes.

El punto de convocatoria fue en las instalaciones del salón Minas Real ubicado en este mineral, los ex obreros fueron citados a las 08:00 horas sin embargo se les atendió alrededor de las 11:00 de la mañana, situación que disgustó a la mayoría de los ahora ex mineros, argumentando algunos de ellos que se congregaron ahí cerca de las 06:00 horas para ser de los primeros en ser atendidos lo cual no ocurrió.

Cabe señalar la plantilla laboral en dicho desarrollo de carbón durante varios años fue de más de 450 obreros, de los cuales 150 aceptaron ser reubicados a Mina IX "Concha Sur" ubicada en el Municipio de Sabinas formando la Sección VIII adheridos al Sindicato Democrático, en tanto el resto prefirió concluir con sus labores en las minas manifestando que tienen pensado dedicarse a otro oficio.

Cabe señalar el cierre de la Mina Siete ubicada sobre la carretera estatal número 22 tramo Barroterán-Sauz se dio el 27 de febrero del presente año, iniciando así las negociaciones por cierre de mina entre una comisión de trabajadores de la base obrera y empresa.