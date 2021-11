Pagan mañana becas 65 y más

NUEVA ROSITA, COAH.- El próximo miércoles recibirán el primer pago las personas que se inscribieron en el programa de 65 y Más que se inscribieron a inicios del presente año 2020.

Martha Muñoz Lara, regidora del Municipio de San Juan de Sabinas por MORENA. señaló que aún no se designa el lugar y municipio donde se entregarán los primeros apoyos que recibirán del Gobierno Federal.

Las Servidoras de la Nación estarán contactando próximamente a los beneficiarios para darles a conocer el día hora y municipio donde se realizarán los pagos del programa 65 y Mas.

Es importante informar a las personas que no sean contactadas por las Servidoras de la Nación, que no se presenten en el lugar donde estarán entregando los apoyos económicos ya que no serán atendidas.

Será hasta el mes de Febrero del 2022, cuando el resto de los beneficiarios reciban su pensión con el incremento que autorizará el Gobierno Federal, finalizó la entrevistada.