Para frenar ola de robos demandan comercios seguridad

NUEVA ROSITA, COAH. - Alhira Reséndiz presidenta de la Canaco, señaló que habrán de solicitar una reunión con el Delegado Regional de la Fiscalía Ulises Ramirez Guillen para tratar en tema de seguridad en los negocios de la Localidad.

Añadió que la seguridad es necesaria y es necesario que se atienda por las diferentes corporaciones policíacas, por el bien del comercio local y que sientan que están seguros en sus propios locales.

Por otra parte, invitó a los comerciantes que se adhieran a las filas de la CANACO con la finalidad que se incremente la membresía de socios establecidos y ambulantes y participar en todas las acciones que se realicen.

En la actualidad son 60 socios los que se encuentran afiliados en la Canaco, espera que se aumente la membresía para trabajar en unidad en las fechas durante las graduaciones que iniciaron el pasado jueves en alumnos de nivel básico.

Además se tiene contemplado sumarse al programa del gran banquetazo que se lleva a cabo en el municipio de Sabinas, solo sería cuestión de verlo más cercano e invitar al municipio de Múzquiz para realizarlo en forma simultánea.