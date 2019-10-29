Participa Múzquiz en “Riquezas Turísticas”

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Municipio de Múzquiz participa en la exposición “Riquezas Turísticas y el Desarrollo de Pueblos Mágicos”, la cual se ha instalado en el Senado de la República, como parte de las actividades que el Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos, mantiene para promocionarse como el destino turístico más importante en el Norte del país.

La alcaldesa de Múzquiz, Luisa Alejandra Santos Cadena, señaló que la participación del séptimo Pueblo Mágico del estado de Coahuila, se da a invitación expresa del Gobierno del Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís.

Tenemos la oportunidad de proyectar la identidad del Municipio de Múzquiz, dijo la alcaldesa.

Así mismo señaló que este tipo de exposiciones permiten que Múzquiz se siga consolidando como uno de los atractivos turísticos importantes en el norte de Coahuila.

Recordó que su reciente participación en el primer Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos celebrado en Pachuca, Hidalgo, ha servido como escenario para consolidar el trabajo que se ha desarrollado desde su designación como pueblo mágico, hace un año.

A decir de la alcaldesa, participar en esta exposición, “Riquezas Turísticas y el Desarrollo de Pueblos Mágicos”, le brinda a Múzquiz la oportunidad de mostrar la identidad de su riqueza histórica, artesanal, gastronómica, sus costumbres, tradiciones y sobre todo la riqueza en general de los Pueblos Mágicos del Estado de Coahuila.

Finalmente destacó y reconoció el trabajo que el Gobernador de Coahuila, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís viene realizando en favor de los pueblos mágicos.

Promocionan lugares emblemáticos de Múzquiz.