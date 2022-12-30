Pasará abuelita Año Nuevo, sola

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- “Un Año Nuevo 2023 de Esperanza es el que espera María Elena Gutiérrez de más de 70 años de edad habitante de la colonia Nogalera”.

A la abuelita se le puede observar sobre la calle Presidente Juárez con Socorro, en el principal cuadro de la localidad muzquense con su botecito en mano pidiendo a los automovilistas una moneada para subsistir en el día a día.

“Ya pasé la navidad en mi casa, hoy salgo a la calle para esperar la ayuda, la caridad del pueblo con la fe de lograr reunir algunos pesos para comprar algún mandadito y tener que comer mañana”, resaltó.

Dijo que la comunidad es buena, tienen empatía para con ella pues entre más temprano salga a buscar apoyo, ella logra reunir hasta 200 pesos que lleva con alegría a su hogar.

Hoy solo espero pasarla bien el 31 de diciembre, con una comidita de perdido en familia pues nada más somos mi señor Ricardo Hernández de la Cruz y yo, expresó María Elena.

“Ya pasé la Noche Buena y Navidad llena de nostalgia ahora me falta recibir el Año Nuevo, pero será de tristeza, soledad y de nostalgia pues tengo familia, pero no vienen a verme pues se encuentran en la ciudad de Piedras Negras, comentó.