Pide Gael a Santa Claus, un teléfono.

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La magia de la navidad envuelve a chicos y grandes; para algunos es esperanza, fe, unidad familiar mientras que para otros significa vivir momentos de nostalgia, de recuerdos y de preocupación al no saber si tendrán en Noche Buena un plato de comida en la mesa que compartir.

Este es el caso de Gael quien, en esta fecha tan especial, recordará a su padre fallecido y espera que Santa Claus ahora sí llegue a su humilde hogar pues menciona “en mi casa la pasaremos más o menos pues no tenemos tanto dinero para comprar regalos”.

Sentado en uno de los corredores de la Plaza Hidalgo en el Centro Histórico del Pueblo Mágico de Múzquiz, se encontraba el menor de 12 años de edad observando pasar a las personas entusiasmadas por realizar las compras navideñas.

Él por su parte ofrecía en venta chile piquín en paquetes de bolsa cristalina, 20 pesos la bolsita, -cómprenme decía- para lograr llevarle dinero a su señora madre quien les prometió cenar “pollo” en navidad.

Entre plática y plática dijo ser estudiante de la Escuela Melchor Múzquiz y sentirse orgulloso de poder ayudar a su mamá en los gastos del hogar y más en estas fechas.

“Creo en Santa Claus en ocasiones, no siempre porque no llegan los regalos a mi casa, en esta ocasión espero dijo, que me traiga un teléfono de esos de 500 pesos, quiero sentir que se siente tener un teléfono”, expresó.

Mencionó que llegó a las 10:30 de la mañana a la plaza para ofrecer los 20 paquetitos de chile piquín que muy temprano le preparó su madre, manifestando que no perdería la fe en venderlos todos en unas 5 horas por lo menos.

Gael tiene más hermanos de 6, 7 y 14 años de edad manifestando que solo espera tener salud para poder ayudar a su madre con los gastos del hogar comprando sopas, papas y huevos para comer.

“Lo que yo quiero es pasarla en familia y que llegue Santa Claus con los regalos para nosotros”, mencionó.