Pide maestra ayuda a MARS

NUEVA ROSITA, COAH. La maestra Reyna Isela Ibarra Garza, aprovechó la visita del Gobernador del Estado y de los Magistrados del Poder Judicial de Coahuila para solicitarles que revisen nuevamente su caso, debido a que un juez de materia familiar emitió una orden para retirarle la custodia de sus dos hijos menores de edad para entregarlos a su padre José Fabián Franco Martínez.

La maestra con el terror que se reflejaba en su rostro, acudió en busca de auxilio del Gobernador del Estado y del Magistrado Presidente del Poder Judicial Miguel Mery Ayup para que la ayuden evitando que le retiren la custodia de sus hijos que también viven atemorizados por las acciones de su padre.

Reyna Alicia escoltada por dos de sus fieles amigos, hicieron acto de presencia en el evento para hacer entrega de copias del expediente plagado de irregularidades para que nuevamente lo revisen y que no se cometa una injusticia de separar a sus hijos de su madre.

Las inconsistencias que la abogada defensora de la víctima señaló en su momento que no hubo audiencias para que el juez la declarara no apta para tener a los niños bajo su cuidado, no hubo estudios psicológicos para los menores entre otras irregularidades que se cometieron en su momento.

El presunto responsable continúa amenazándola al igual que a los integrantes de su familia con que les va hacer daño, esto también quedó asentado en el oficio que fue entregado al Gobernador y al Magistrado en quienes tiene confianza que su caso se resolverá favorablemente.

"Sin duda sería el mejor regalo de Navidad que me concedería el Gobernador en que no me quiten a mis hijos que es el mayor tesoro que una madre puede tener.