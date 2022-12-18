Pide Mejía salida de Alonso Ancira

“Si AHMSA se queda como está con la misma presidencia del Consejo de Administración, nadie va a querer invertir”, señaló el enlace con el gobierno federal Ricardo Mejía Berdeja, quien detalló que debe haber una transición en el cargo que ocupa Alonso Ancira.

El Subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Berdeja, indicó que Altos Hornos de México tiene viabilidad y una demanda mundial de acero, además de una mano de obra bien calificada y buenos proveedores, sin embargo, le hace falta una buena administración.

“A partir de la próxima semana vamos a dialogar con los accionistas y acreedores para poder encontrar una alternativa, que haya un cambio en la administración para que de esta manera pueda haber el financiamiento y las inversiones que permitan que la empresa salga adelante”.

Indicó que diseñarán una estrategia para la empresa y en su momento se dará a conocer, con óptica en un cambio en el consejo de administración y nueva posibilidad para que haya personas que le inviertan.

“Hay gente que tiene legítimos intereses y que no quiere que la empresa se vaya a pique, y la otra, esta empresa aunque es privada, es un patrimonio histórico de la región centro y que le ha dado trabajo a mucha gente, no podemos dejarlos al garete”.