Pide Secretaría del Trabajo a Federación destrabar AHMSA

La Secretaría del Trabajo del Estado hizo un llamado a Gobierno Federal para dejar de lado los intereses personales y políticos y poner en el centro a los trabajadores de la región, ante la problemática que existe en Altos Hornos de México.

Consciente de la situación que se vive en el estado, principalmente en las regiones Centro y Carbonífera, en donde se ven afectados miles de trabajadores por la situación de AHMSA, la Secretaría del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, hizo un llamado a la federación para atender este problema.

“Hoy desde aquí, desde este lugar, hago un llamado especial a las autoridades federales para que hagan a un lado sus intereses personales y políticos y pongan en el centro a trabajadores de esta región”.

La funcionaria estatal, mencionó durante el mensaje que dio en el evento organizado por la CTM Monclova, que desearían poder hacer más, pero dejó en claro que esto es un tema que le compete al Gobierno Federal.

Debido a su giró, la empresa compete a la federación, por lo que la ley limita lo que puede hacer el estado, que se limita a brindar orientación a los trabajadores sobre las acciones que se pueden realizar.

“Desafortunadamente la ley nos limita, la ley nos excluye y en ese sentido, por eso rogamos a Dios, y rogamos al Gobierno Federal que intervenga de una vez por todas, para que miles de familias de esta región puedan salir adelante”.

En entrevista, la funcionaria estatal indicó que se ha tenido acercamiento con el Secretario del Trabajo a nivel federal Marath Bolaños López, a quien se le informó sobre la situación que se vive en AHMSA y que esperan que se atienda.

Marath Bolaños asumió el cargo desde hace un mes, por lo que se espera que tome cartas en el asunto, ya que los primeros 6 meses del año, no se tuvo respuesta por parte de Luisa María Alcalde.