Piden acta nueva a adultos mayores

NUEVA ROSITA, COAH.- Adultos mayores que están en el proceso de jubilación, se mostraron inconformes al tener que tramitar el acta de nacimiento vigente que es uno de los requisitos primordiales para realizar dicho trámite.

No es posible que en las oficinas tanto del seguro social como el ISSSTE soliciten un acta de nacimiento vigente cuando este documento no tiene vigencia de caducidad, los datos siguen siendo los mismos, dijo molesto Jesús García Villanueva.

El acta de nacimiento tiene un costo superior a los 150 pesos, que es imposible adquirirla por las personas que están tramitando su jubilación al no contar con recursos para obtenerla al igual que la de su cónyuge.

En las oficinas de las clínicas en mención no aceptan actas de nacimiento de años anteriores, les exigen que el documento sea actualizado y de color verde para realizar el trámite a pesar de que les explican al personal que no tienen dinero para tramitarla.

García Villanueva, hace un llamado al titular del Registro Civil Estatal que les permita realizar el trámite con las actas de nacimiento de años anteriores para no verse en la necesidad de pedir dinero prestado para adquirirla.

"En mi acta de nacimiento vieja o nueva aparecerá mi nombre completo, así como el de mis padres y abuelos, no por que me hagan un acta nueva apareceré con otro nombre y nuevos padres, es algo ilógico que no me parece correcto que nos hagan gastar dinero que no tenemos" dijo molesto el entrevistado.