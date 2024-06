Piden Apoyo para Viaje a Monclova en Torneo "Furia Azul".

NUEVA ROSITA, COAH.- Padres de Familia, junto a sus pequeños jugadores, salen a las calles a botear pidiendo el apoyo de la ciudadanía Neorositense, para que su equipo de "Mineros de Nueva Rosita", puedan continuar en el Torneo "Furia Azul" de Béisbol en Monclova, en donde están viajando todos los sábados, en dos categorías, tanto los niños de 9-10 y de 11-12 años. Así lo da a conocer una madre de familia.

La madre de una de los chicos menciona que más que nada ahorita se está boteando para reunir recursos, para lo que es el traslado ya que muchos de los papas, ahorita no cuentan con un carro particular, para ir hasta la ciudad de Monclova. Es por ello es esta actividad para poder rentar un camión, o una sprinter o combi e ir todos los niños juntos, para que no falte ni uno, así mismo acompañándolos los papas para apoyarlos.

Señaló que el torneo ya comenzó desde la semana antepasada, y los niños juegan todos los sábados en la ciudad de Monclova, y a decir verdad la cuestión es que todos los padres de familia tienen dos o tres niños en el equipo, entonces es muy difícil la situación económica. Es por ello que la opción más viable es juntarse todos, y hacer una serie de actividades para poder irse todos en una sola unidad rentada.

Los niños que se ven beneficiados con este apoyo son dos equipos, en un aproximado de 28 niños, más los padres de familia que también los acompañan.

Declaró que también a veces hay algunos patrocinios que les han ayudado, tanto del municipio de Nueva Rosita, como de particulares como lo es el Sr. Pepe Olvera y otras personas que se acercan y les dan el apoyo, o muchas veces les han facilitado los permisos para realizar sus actividades; entre las cuales son el boteo, y próximamente iniciarán también con venta de comida, en donde verán si les otorgan el permiso en el juego de Mineros.

Mencionó que la importancia de apoyar a sus hijos es: "Más que nada es bien importante, porque es una disciplina que les estamos implementando a nuestros niños, que no nada más es de andar jugando en la calle, o andar con un celular, una Tablet y todo eso. Aquí lo importante es que los niños hagan deporte, que tengan una disciplina más que nada y aparte los niños la unidad, están bien armados".

Agregó que en el último partido llegaron con muchas ganas, sorprendiendo a los otros equipos de Monclova, entonces esperan que los niños salgan agraciados en esta próxima jugada, para traerse el torneo de la "Furia azul" para la Región Carbonífera.