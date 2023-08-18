Piden esposas más del “medio chivo”

NUEVA ROSITA, COAH.- Ante el regreso a clases madres de familia solicitaron el apoyo a la PRONNIF para que solicite pensión extra al padre de familia para la adquisición de útiles escolares.

El titular de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia en esta ciudad Pablo Meza Quintanilla señaló que durante el regreso a clases, varias madres de familia han realizado esta petición a las cuales ya se les dio el trámite correspondiente para que puedan recibir los recursos económicos para que surtan la lista de útiles escolares.

Explicó que comúnmente es en mayo y diciembre cuando las interesadas acuden a solicitar el apoyo a la Procuraduría, ya que es cuando el padre o madre de familia recibe lo que son las prestaciones de utilidades y aguinaldo.

Debido a los costos de los útiles escolares la madre de familia no completa con el gasto de la pensión que les otorgan en forma semanal, por tal motivo solicitaron la intervención de la PRONNIF para que las apoye, así mismo se podría hablar de hombres que también acuden a realizar este tipo de trámites ante el abandono de la mujer.

El encargado de la PRONNIF en el municipio expresó que de las pocas solicitudes que tramitaron, en la mayoría el padre de familia estuvo de acuerdo en apoyar a sus hijos con todo lo necesario para el próximo retorno a clases que se avecina.