Contactanos
Coahuila

Piden esposas más del “medio chivo”

Las madres solicitan el apoyo de la PRONNIF para este tipo de casos.

Por Alma Flores - 18 agosto, 2023 - 09:06 p.m.
Fueron mínimas las demandas para gastos escolares.
Fueron mínimas las demandas para gastos escolares.

NUEVA ROSITA, COAH.- Ante  el regreso a clases madres de familia solicitaron el apoyo a la PRONNIF para que solicite pensión extra al padre de familia para la adquisición de útiles escolares.

El titular de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia en esta ciudad Pablo Meza Quintanilla señaló que durante el regreso a clases, varias madres de familia han realizado esta petición a las cuales ya se les dio el trámite correspondiente para que  puedan recibir los recursos económicos para que surtan la lista de útiles escolares.

Explicó que comúnmente es en mayo y diciembre cuando  las interesadas  acuden a solicitar el apoyo a la Procuraduría, ya que es cuando el padre o madre de familia recibe lo que son las prestaciones de utilidades y aguinaldo.

Debido a los costos de los útiles escolares la madre de familia no completa con el gasto de la pensión que les otorgan en forma semanal, por tal motivo solicitaron la intervención de la PRONNIF para que las  apoye,  así mismo se podría hablar de hombres que también acuden a realizar este tipo de trámites ante el abandono de la mujer.

El encargado de la PRONNIF en el municipio expresó que de las pocas solicitudes que  tramitaron, en la mayoría el padre de familia estuvo de acuerdo en apoyar a sus hijos con todo lo necesario para el próximo retorno a clases que se avecina.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados