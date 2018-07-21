Piden no confiar en agencias de viajes

NUEVA ROSITA COAH.- En este periodo vacacional la oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor, recomienda a todos los ciudadanos tomar sus precauciones en las diferentes agencias de viajes que se promocionan a través de Internet.

La licenciada Nalley Camacho Mancha, coordinadora de Profeco, dijo que se extreman las previsiones en todos los consumidores que desean salir a vacacionar a algún otro estado de la República, ya que en la actualidad existen muchas agencias de viajes que solamente se dedican a estafar a la gente.

Destacó que en el municipio de San Juan de Sabinas hasta el momento no se ha presentado ningún reporte en contra de estas agencias turísticas, sin embargo, reconoció que en años pasado si se ha logrado detectar algunas personas que han sido estafadas. Invitó a todos los consumidores y próximos viajeros a que investiguen bien las diferentes agencias de turismo, que es preferible conocer el domicilio fiscal de donde se encuentren dichos negocios o tener a algún conocido que recomiende meramente a la persona que realiza los viajes, que los mas viable sería no contratar a nadie a través de Internet.

“Lo más importante es elaborar un contrato o pagaré para que el consumidor tenga la manera de actuar en contra de la agencia de viajes, si se manifiesta alguna inconsistencia”, expresó Camacho Mancha.

Por lo que puntualizó diciendo que no es recomendable hacer tratos de esta índole en portales de Internet o grupos en redes sociales, ya que son personas que únicamente roban el dinero a través de cuentas bancarias con los depósitos que la gente hace y a la fecha de el supuesto viaje nunca llegan al punto determinado.